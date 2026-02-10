Cassa di Ravenna, approvato il bilancio 2025 con la distribuzione di due dividendi

Con una lettera agli azionisti, il presidente Antonio Patuelli ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna Spa, capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario privato ed indipendente dal 1840, su proposta del direttore generale Nicola Sbrizzi, ha approvato i risultati individuali della Cassa e consolidati del proprio Gruppo del 2025. L’utile lordo della Cassa è cresciuto a 64,5 milioni di euro (+22,83%), l’utile netto a 48,7 milioni di euro (+31,62%), dopo il pagamento di 17,157 milioni di euro di imposte, compresa l’imposta sulla “riserva indisponibile” costituita nel bilancio 2023.