Casa in affitto: Ravenna più cara di Milano

I costi degli affitti a Ravenna sono aumentati del 64,58% e sono passati da 9,6 euro a 15,8 euro al metro quadro in cinque anni. Ma ad aprile gli euro a metro quadro sono arrivati a 24,2, un dato altissimo che mette Ravenna sopra Milano e dietro solo a Lucca e Belluno. Va detto che, trattandosi di una media, pesa molto anche la presenza degli affitti turistici che si impennano nei mesi più caldi. Secondo i dati forniti da Idealista ed elaborati dal Sicet Cisl Romagna (il sindacato inquilini) che si è riunito a Riccione, le province romagnole hanno registrato incrementi significativi nei costi di locazione dal 2019 al 2024. Secondo Idealista la provincia di Ravenna spicca inoltre per richiedere il maggior sforzo alle famiglie, con una media del 52,7% del reddito da destinare per l’affitto.

«I comuni costieri del territorio romagnolo – dichiara il Segretario Generale Sicet Cisl Romagna Luca Giacobbe – sono quelli che maggiormente subiscono l’aumento degli affitti negli ultimi anni a causa della mancanza di regole e norme sugli affitti brevi. Le conseguenze di questa situazione ricadono purtroppo sugli studenti universitari, sulle famiglie e sui lavoratori. È necessario trovare soluzioni che includano interventi sulla fiscalità per incentivare i proprietari a utilizzare lo strumento del canone concordato, al fine di garantire affitti sostenibili anche per le famiglie».

La situazione degli affitti in Romagna si fa quindi sempre più preoccupante. «L’incremento dei costi sta mettendo a dura prova le famiglie nella ricerca di alloggi adeguati. Questa pressione finanziaria spinge molti a cercare alternative come il trasferimento in zone meno costose o la condivisione degli spazi abitativi. È indispensabile un intervento urgente da parte delle autorità locali per fronteggiare questa crescente problematica e assicurare alle famiglie l’accesso a soluzioni abitative a prezzi accessibili. Ma non solo le famiglie sono colpite: anche studenti universitari e lavoratori si trovano di fronte a enormi difficoltà nel trovare alloggi a canoni sostenibili».