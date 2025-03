Casa a Ravenna, via al bando per 25 alloggi di edilizia residenziale sociale

Il Comune di Ravenna apre un bando per l’assegnazione di 25 alloggi ERS (Edilizia residenziale sociale).

Per essere ammessi alla graduatoria le domande dovranno essere presentate da lunedì 3 marzo ed entro le 12 di venerdì 4 aprile 2025.

“È chiaro che ormai la crisi abitativa colpisce settori sempre crescenti della società – afferma l’assessore alle Politiche abitative Gianandrea Baroncini - arrivando a coinvolgere anche persone e nuclei familiari che lavorano, ma che comunque non riescono a trovare sul mercato un alloggio adeguato. Pur in assenza di strategia nazionale, cerchiamo di percorrere tutte le strade che ci vengono messe a disposizione, come questa iniziativa regionale – grazie alla collaborazione fra Regione, Comune e Acer – che ha consentito di costruire una via per il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica ad oggi sfitti perché necessitavano di interventi di riqualificazione superiori a 25mila euro. Dopo essere stati riqualificati, gli alloggi entreranno a far parte del patrimonio di edilizia residenziale sociale (ERS) e poi saranno assegnati a canone calmierato per massimo 12 anni tramite questo bando. Si tratta di un contributo teso ad ampliare le opportunità abitative per famiglie e lavoratori. Un tentativo per provare a costruire risposte ai nuovi bisogni delle persone che già vivono nella nostra città o arrivano per motivi di studio e di lavoro”.

Gli alloggi in assegnazione hanno una superficie che va da un minimo di 40,44 metri quadri ad un massimo di 104,36 metri quadri.

Le metrature degli alloggi, le relative capienze e disposizioni abitative, gli indirizzi di ubicazione e il canone di locazione sono indicati all’interno del bando scaricabile dal seguente link: https://bit.ly/3FfjWfq