Caro bollette, l’Udicon: “Gli operatori abusano, si deve denunciare” VIDEO

“Purtroppo non è un mondo normale, gli operatori abusano e noi dobbiamo denunciare. I consumatori devono stare attenti”. Bollette del gas che da 200 euro passano a 800, tariffe fuori norma, operatori aggressivi. Problemi relativi al passaggio al mercato libero dell’energia e che possono essere evitati con alcuni accorgimenti. A parlarne è Vincenzo Paldino, presidente di Udicon Emilia-Romagna, associazione che riceve “tantissime segnalazioni, soprattutto di anziani che, alla scadenza delle offerte che avevano sul mercato libero, si vedono applicate delle tariffe completamente fuori norma da parte degli operatori”. Tra queste “abbiamo visto bollette del gas arrivare a 3.000 euro, non una ma tante, e per quello diciamo: prestate attenzione e controllate bene la vostra offerta. Se succedono casi di questo genere, denunciate alle associazioni dei consumatori e agli organi preposti”. Una situazione, appunto, figlia di quel passaggio al mercato libero, fatto coi tempi “non ancora maturi”. Non tanto per il fatto in sé, che “potrà portare anche dei risparmi ai cittadini”, quanto perchè “non sono stati correttamente informati, e questo ha pesato molto”, sostiene Paldino. Per questo i cittadini “stiano attenti, perché ora non c’è più l’autorità che fissa il prezzo, è una contrattazione libera fra consumatore-cittadino e operatori, e i cittadini devono verificare bene quando scade la propria offerta e chiedere all’operatore di poter concordare un’altra offerta o passare ad altro operatore”. Se questo non avviene, capita che l’operatore applichi tariffe “in modo assolutamente illegittimo, cinque-sei-sette volte superiore alla tariffa precedente. Quindi il problema c’è tutto”. Dunque servono “consumatori più consapevoli”, ma anche le autorità devono fare il loro lavoro e andare a verificare se ci sono degli abusi”, conclude Paldino.