Carlo, Camilla e Mattarella evitano la Ravegnana, il corteo sceglie Cesena Nord e la E45

CESENA. Con 15 minuti di anticipo sulla tabella di marcia, questa mattina, alle ore 11:45, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atterrato all’Aeroporto ‘Ridolfi’ di Forlì per raggiungere la città di Ravenna che oggi accoglie i reali britannici, Re Carlo III e la Regina Camilla, nell’ambito del loro viaggio in Italia. Il corteo ha evitato la strada più diretta della Ravegnana ed è invece transitato a Cesena Nord alle ore 12.05 per imboccare poi l’E45. Puntuali anche i sovrani inglesi giunti all’Aeroporto forlivese alle ore 12.40. La loro auto ha lasciato l’area del Ridolfi per raggiungere l’A14 in direzione dell’uscita Cesena nord. Alle ore 13:42 il corteo, composto da 20 mezzi, è transitato al casello di Cesena Nord per poi proseguire lungo l’E45.

Corposo il sistema di sicurezza e di scorta al seguito delle auto su cui viaggiavano il Capo dello Stato e i sovrani del Regno Unito.

Per questa occasione sono stati chiusi temporaneamente al traffico gli imbocchi della E45. A presidiare il tratto stradale interessato dal passaggio del corteo c’erano gli agenti della Polizia Locale di Cesena.