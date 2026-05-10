Carburante dalla CO2: progetto al via da Ravenna

La sfida di catturare anidride carbonica per trasformarla in carburante compie un altro importante passo verso la realizzazione.
Il progetto, nato nel 2014 dall’intuizione di un team di accademici con base nella facoltà di Scienze ambientali di Ravenna, è alle fasi decisive e nel giro di qualche settimana entrerà in funzione il primo prototipo, denominato e-jungle e delle dimensioni corrispondenti a quelle di un container.
Proprio a Ravenna, le prime molecole di CO2 saranno catturate per essere poi utilizzate per ottenere alcol isopropilico.
A perseguire il sogno di produrre materie prime rinnovabili dalla tanto temuta anidride carbonica è la startup ravennate RapCO2, con sede in via Magazzini Posteriori a pochi passi dall’Almagià, che sta collezionando riconoscimenti in patria e all’estero.