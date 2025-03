Caprarica a Ravenna per parlare della Royal Family

L’Associazione Culturale Italo-Britannica di Ravenna, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, organizza una conferenza, oggi alle 18,15 alla Sala D’Attorre di Ravenna, con la presenza di un relatore di prestigio: Antonio Caprarica, massimo esperto della Royal Family britannica e popolarissimo ex corrispondente Rai da Londra.

In giornate segnate dall’attesa delle storica visita di Re Carlo III e della Regina Camilla a Ravenna, questa sera si parlerà di “Reali e poeti nel Belpaese”. Un incontro arricchito dalla approfondita conoscenza della società britannica del giornalista e dalla vasta esperienza internazionale accumulata in anni di reportage televisivi dall’estero.

Caprarica affronterà dunque il tema del viaggio, da sempre considerato un tratto distintivo della cultura e della società britannica, strumento di formazione e conoscenza dei rampolli dell’aristocrazia fin dall’epoca del grand tour a partire dal XVII secolo. Ovviamente si parlerà anche di Lord Byron e del suo legame particolare con Ravenna. E molto probabilmente non mancheranno accenni alle cronache più recenti e alla decisione di Carlo III di scegliere Ravenna come meta della sua prima visita ufficiale in Italia. Una scelta che - come ricordato recentemente da Caprarica in una intervista al Corriere Romagna - è stata in realtà aderente al suo stile e alla sua formazione culturale.