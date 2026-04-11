Capitale del Mare, la festa è entrata nel vivo tra aquiloni e musica

MARINA DI RAVENNA – Entra nel vivo la festa per “Ravenna Capitale italiana del Mare 2026”: dopo l’inaugurazione di ieri, oggi – sabato 11 aprile – è stata la giornata clou nella località balneare, in occasione della Giornata nazionale del mare. Cuore dell’iniziativa è il bacino pescherecci, con un ricco programma che proseguirà fino a domani tra musica, stand gastronomici, visite guidate e attività per tutte le età. Una manifestazione pensata per rafforzare il legame tra la comunità e il mare, valorizzando tradizioni e identità del territorio costiero.

Dalle 14 gli aquiloni di Cervia sulla spiaggia libera accanto al Molo Zaccagnini mentre dalle 16 sono partiti gli spettacoli musicali. Nel pomeriggio il bacino si è animato con le imbarcazioni del Circolo velico ravennate e poi con lo street food della Pro Loco. Aperture straordinarie e visite guidate coinvolgeranno il Museo nazionale delle attività subacquee, il Cestha e le biblioteche Ottolenghi e Strocchi. In programma anche passeggiate tra dune e pineta e una biciclettata da Ravenna al mare.

Domani si prosegue dalle 12 con “Adriatico a Tavola”, seguita dallo spettacolo di burattini del Teatro del Drago e, alle 18, dal concerto della band “70 mi da 80”. Durante la giornata saranno possibili anche visite guidate al Mas