Capitale del Mare, la festa è entrata nel vivo tra aquiloni e musica

Ravenna
  • 11 aprile 2026
Gli aquiloni in spiaggia e, nelle foto successive, la festa a Marina (foto Fiorentini)
Gli aquiloni in spiaggia e, nelle foto successive, la festa a Marina (foto Fiorentini)
Capitale del Mare, la festa è entrata nel vivo tra aquiloni e musica
Capitale del Mare, la festa è entrata nel vivo tra aquiloni e musica
Capitale del Mare, la festa è entrata nel vivo tra aquiloni e musica
Capitale del Mare, la festa è entrata nel vivo tra aquiloni e musica
Capitale del Mare, la festa è entrata nel vivo tra aquiloni e musica
Capitale del Mare, la festa è entrata nel vivo tra aquiloni e musica
Capitale del Mare, la festa è entrata nel vivo tra aquiloni e musica

MARINA DI RAVENNA – Entra nel vivo la festa per “Ravenna Capitale italiana del Mare 2026”: dopo l’inaugurazione di ieri, oggi – sabato 11 aprile – è stata la giornata clou nella località balneare, in occasione della Giornata nazionale del mare. Cuore dell’iniziativa è il bacino pescherecci, con un ricco programma che proseguirà fino a domani tra musica, stand gastronomici, visite guidate e attività per tutte le età. Una manifestazione pensata per rafforzare il legame tra la comunità e il mare, valorizzando tradizioni e identità del territorio costiero.

Dalle 14 gli aquiloni di Cervia sulla spiaggia libera accanto al Molo Zaccagnini mentre dalle 16 sono partiti gli spettacoli musicali. Nel pomeriggio il bacino si è animato con le imbarcazioni del Circolo velico ravennate e poi con lo street food della Pro Loco. Aperture straordinarie e visite guidate coinvolgeranno il Museo nazionale delle attività subacquee, il Cestha e le biblioteche Ottolenghi e Strocchi. In programma anche passeggiate tra dune e pineta e una biciclettata da Ravenna al mare.

Domani si prosegue dalle 12 con “Adriatico a Tavola”, seguita dallo spettacolo di burattini del Teatro del Drago e, alle 18, dal concerto della band “70 mi da 80”. Durante la giornata saranno possibili anche visite guidate al Mas

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui