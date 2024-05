Cantiere davanti agli hotel a Lido di Classe. «Se continua così temiamo le disdette». Il Comune rassicura sui tempi

Uscire dall’albergo sul lungomare per mettere direttamente piede...tra i calcinacci. La stagione non ha ancora portato molti turisti a vivere questa singolare esperienza, ma in prospettiva gli albergatori di viale Caboto a Lido di Classe sono preoccupati dalla permanenza del cantiere per la realizzazione di un tratto del Parco Marittimo: «I lavori - spiega Gianni Meneghin dell’Hotel Brasilia - sono fermi ormai da due settimane. Abbiamo avuto un incontro con un’ingegnera del Comune che ci aveva detto che oggi (ieri mattina, ndr) gli interventi sarebbero ripresi, ma gli operai non si sono visti. Chi ha clienti storici anziani potrebbe avere dei problemi se non si concluderà in fretta: già una decina di persone mi ha chiamato ventilando di disdire la prenotazione». Il timore di Meneghin e degli altri imprenditori che gestiscono una attività ricettiva nell’area - ad esempio Antares, Mirage, Astor - è che i tempi si prolunghino ulteriormente. I lavori si erano fermati in occasione del ponte tra 25 aprile e 1 maggio, su richiesta degli stabilimenti balneari che puntavano su quelle date per dare il la alla stagione con il piede giusto. Ora, però, dagli hotel arriva la richiesta di un’accelerazione e a destare perplessità è in particolare lo stato della strada fra alberghi e spiaggia: «Inizialmente l’avvio dei lavori era previsto per ottobre dell’anno scorso - prosegue l’albergatore - poi è slittato a febbraio. Ora questi ulteriori ritardi, ci hanno detto per la necessità di scavare in profondità altri 6 centimetri: prima il termine era fissato a fine aprile, poi a fine maggio, adesso sembra che dovremo arrivare a giugno. Ma io devo pagare stipendi ai dipendenti e affitto, non posso permettermi di perdere una parte della stagione a causa del cantiere».

Dal canto suo, l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte intende rassicurare gli albergatori: «Già quando fu presentato il progetto del Parco Marittimo ci scusammo in anticipo per i disagi che ci sarebbero stati nelle aree di cantiere - premette -. In ogni caso, l’obiettivo è arrivare a metà giugno con quel tratto di viale Caboto, su cui effettivamente ci sono stati rallentamenti come accade in molti cantieri, fruibile per i turisti. Non significa che i lavori nel loro complesso saranno conclusi, riprenderanno infatti in autunno, ma il tragitto sarà comunque percorribile durante la stagione estiva. Il lavoro dei nostri uffici è finalizzato a ridurre al minimo i disagi e numerosi interventi sono già stati realizzati, come ad esempio nei pressi di Go Go e Jamaica, dove fra l’altro si sta lavorando sulla ridefinizione delle dune, o si trovano in fase di realizzazione».