Calcio, violento schiaffo all’arbitro: daspo di un anno a calciatore di Terza categoria

Arbitro aggredito in Terza categoria, scatta il daspo per il calciatore dopo le 13 giornate di squalifica comminate dal giudice sportivo. La partita risale allo scorso 27 aprile in un impianto sportivo della provincia. Il Questore Lucio Pennella ha emesso il daspo nei confronti del giovane, un provvedimento che gli vieterà di partecipare o assistere a tutte le manifestazioni sportive nazionali ed internazionali per dodici mesi. La misura è stata adottata al termine dell’immediata istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine sulla base dei primi accertamenti investigativi forniti dalla digos che, in stretto raccordo con la Sezione di Ravenna dell’Associazione Italiana Arbitri, settimanalmente vaglia gli episodi di attenzione.

Nella circostanza, il giocatore della squadra di casa, già ammonito nel corso della partita per proteste, al termine della gara seguiva l’uscita dal campo del direttore di gara fino agli spogliatoi dove, dopo aver proferito offese e minacce, riceveva una seconda ammonizione e conseguente espulsione; in tale frangente lo aggrediva sferrandogli un violento schiaffo alla schiena, mentre questo era voltato. Sarebbe stato solo l’inizio di una aggressione, frenata da alcuni compagni e dirigenti della società che lo trascinavano a forza negli spogliatoi.

La condotta tenuta, per la quale è stato squalificato dal Giudice Sportivo per tredici gare effettive, è stata ritenuta estremamente pericolosa, oltre che intollerabile da parte di un atleta.