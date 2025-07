Calcio, sta per tornare il Baracca Lugo

LUGO - Torna il Baracca Lugo, la squadra di calcio che per tanti anni ha fatto esaltare la città? Un sogno per tanti lughesi che sta per diventare realtà. Dovrebbe essere tutto pronto, questione di ore. L’ufficializzazione avverrà alle 19 di oggi, quando nella sala Baracca della Rocca estense si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto che coinvolgerà le società sportive Pol. Lugo 1982 e Sporting Lugo PSA. Alla presentazione non mancherà la sindaca Elena Zannoni, così come altri rappresentanti del Comune e, ovviamente, i dirigenti delle due società sportive promotrici del progetto. Da anni, peraltro, la voglia di un ritorno al glorioso passato sul quadrilatero verde è tangibile, così come l’auspicio di tanti, sportivi e non, che si potesse tornare a tifare la squadra il cui iconico nome rappresenta più di ogni altro la storia della città. Stasera verranno svelati tutti i dettagli, anche quelli legati all’immagine: scontato che ci sia il cavallino rampante, già impresso nel logo della Pol. Lugo 1982, mentre in tanti sperano che sia il classico “bianconero” a tingere le maglie dei giocatori. In questi mesi ci sarà il tempo per farsi trovare in gran forma per l’esordio nella stagione 2026/2027. Tuttavia, per un ritorno alla serie C, il futuro Baracca Lugo dovrebbe vincere per sei anni consecutivi. E magari potrebbe essere l’occasione per un restyling dello stadio comunale, reso celebre anche da Alberto Sordi col suo “Il Presidente del Borgorosso football club“, pellicola della quale si è festeggiato il cinquantenario nel 2020. All’epoca, la parte calcistica fu gestita dal Baracca Calcio, dal suo direttore tecnico Rino Cavalcanti (che interpretò il sindaco Aristide Bulgarelli) e molti degli attori che impersonavano le zebre del Borgorosso erano giocatori del Baracca, tra cui due lughesi che calcheranno i campi della massima serie: Valerio Spadoni e il portiere Oriano Testa che passerà al Bologna.