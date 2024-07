Buskers, pesce azzurro, escursioni e una mostra: è il weekend di Marina di Ravenna

Un fine settimana di eventi sta per iniziare a Marina di Ravenna. Il weekend inizia venerdì 12 luglio con il Buskers Festival in Piazza Dora Markus e al bacino pescherecci , evento che continuerà anche sabato 13 e domenica 14. A partire dalle 18:30, sarà possibile immergersi nell’atmosfera vibrante del Festival Street Food e godere degli spettacoli degli artisti di strada, un’occasione unica per gustare deliziosi cibi di strada e assistere a performance mozzafiato.

Sabato 13 luglio, dalle 19:00, il Bacino Pescherecci ospiterà “L’Azzurro a Tavola”, una serata dedicata alle specialità di pesce azzurro alla griglia, ideale per gli amanti del buon cibo. Nella stessa serata, a partire dalle 19:00, Viale delle Nazioni si animerà con i Marina Mercatini, dove sarà possibile scoprire oggetti unici e artigianali, perfetti per un regalo o un ricordo speciale.

Sempre sabato 13 luglio, alle 9:00, gli appassionati di natura potranno partecipare al Photo Trek, un’escursione naturalistica con partenza dal Parcheggio Scambiatore. Per partecipare è necessaria la prenotazione, contattando il numero 351 6072377. La giornata si concluderà con un affascinante Bunker Tour sulla Linea Galla Placidia, con ritrovo al Bacino Pescherecci alle 21:00, un tour storico per scoprire i segreti della linea difensiva.

Infine, sabato 13 e domenica 14 luglio, la Galleria FaroArte presenterà la mostra “Un Arcipelago in Divenire” della Collezione Biagi, aperta dalle 17:00 alle 19:30. Un’opportunità per immergersi nell’arte e ammirare opere uniche e suggestive.