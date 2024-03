Bunge, assunzioni e formazione anche a Porto Corsini

Impiega nel Ravennate oltre 160 persone, ma con l’indotto passano ampiamente le duecento. E ora pianificano un l’assunzione di nuovi dipendenti, concentrando questa volta la propria ricerca tra laureati ed ingegneri, con un percorso formativo che durerà un anno e mezzo. Trentacinque nuove opportunità di lavoro, che investono anche la sede di via Baiona per Bunge, azienda leader mondiale nel settore agroalimentare e degli ingredienti. Il Gruppo ha aperto le candidature per nuove opportunità di carriera all’interno dell’Industrial Trainee Program, mirato a chi è appena uscito dall’università o è comunque all’inizio della propria carriera professionale. Le posizioni aperte sono distribuite in diverse aree delle operazioni industriali dell’azienda, in oltre 10 paesi tra Europa e Asia, tra cui l’Italia. A Porto Corsini il gruppo multinazionale statunitense, fondato in Olanda, ha rilevato da decenni il sito che fu della Cereol e che oggi, attraverso la lavorazione dei semi oleosi, soprattutto la soia, produce oli vegetali, farine per l’ambito zootecnico e persino biodiesel. Il programma di assunzioni, che prenderà il via il prossimo settembre 2024, ha appunto una durata di 18 mesi e infatti offre opportunità retribuite in diversi stabilimenti operativi, come impianti di lavorazione della soia, raffinerie, laboratori e terminali portuali, per fornire agli apprendisti la possibilità di conoscere i diversi aspetti delle attività e di comprendere appieno il business. Al termine del percorso di 18 mesi, i tirocinanti verranno inseriti con una posizione specialistica in Bunge, nel settore in cui avranno deciso di completare la formazione. L’azienda promette «diverse possibilità di carriera, che vanno dalle aree come sostenibilità ambientale, sicurezza, qualità, produzione, manutenzione e automazione delle strutture”. Una fase che viene considerata da Claudinei Freitas, VP Industrial Operations di Bunge, Europa e Asia «molto stimolante per entrare a far parte del nostro network, in costante crescita. Il nostro programma offre un percorso di apprendimento olistico progettato per sviluppare le competenze tecniche e comportamentali dei partecipanti e accelerare la loro carriera in Bunge».