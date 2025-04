Bullizzato all’istitituto “Compagnoni” di Lugo. Stalking e lesioni, 4 studenti nei guai

Insulti, minacce, schiaffi e pugni in corridoio, violenze filmate e messe online, perfino un’incursione in classe durante la lezione per regolare i conti con l’aiuto di un fratello maggiore. In quattro sono indagati a vario titolo di lesioni personali e stalking. Tutti minorenni. Tutti studenti dell’istituto “Compagnoni”, lo stesso al centro della polemica per la rissa (o pestaggio a seconda della versione denunciata) avvenuta il 22 marzo nel cortile della scuola.

Sono i fatti contenuti nel fascicolo aperto dalla Procura per i minorenni per quanto avvenuto all’inizio dello scorso anno scolastico. Episodi che ricalcano il più recente caso noto alle cronache, e per i quali si sono concluse le indagini preliminari coordinate dal sostituto procuratore Alessandra Serra. Da un lato il pm ha chiesto l’archiviazione per tre adolescenti, poiché non ritenuti direttamente responsabili delle lesioni costate 8 giorni di prognosi a un ragazzo 14enne e procurate probabilmente da un quarto giovane all’epoca non ancora imputabile. Dall’altro il procedimento resta aperto per stalking nei confronti di uno solo di loro, identificato come “leader negativo” dell’intero gruppo.

