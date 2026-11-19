La giustizia sportiva si è già occupata del caso di bullismo negli spogliatoi delle giovanili del Ravenna. In primo grado, con una decisione depositata il 17 aprile, cinque giovani calciatori coinvolti negli episodi denunciati da un compagno di squadra sono stati squalificati: tre per dieci mesi e due per sei mesi mentre il Tribunale federale Nazionale ha inflitto anche quattro mesi di inibizione al presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani, per non aver adottato provvedimenti adeguati una volta che la società era venuta a conoscenza degli episodi.

I calciatori: «Solo scherzi»

Sono pesanti le parole utilizzate dal Tribunale nelle motivazioni della sentenza. I giudici stigmatizzano i numerosi messaggi agli atti, molti dei quali particolarmente gravi, così come le condotte tenute nei confronti del compagno negli spogliatoi: «Derisioni, spintoni, pizzicotti, vestiti e accappatoio nascosti o gettati al di fuori degli spogliatoi stessi e shampoo svuotato» costituiscono, «senza ombra di dubbio, comportamenti prevaricatori e quindi espressione di prepotenza, arroganza e abuso di potere che connotano quel deprecabile fenomeno che viene comunemente chiamato “bullismo” che, nel caso di specie, è stato perpetrato, sia fisicamente che per il tramite di sistemi di messaggistica, da un gruppo di cinque calciatori nei confronti di un unico compagno di squadra». Condotte che non sono state contestate dalla difesa, ma «sostanzialmente ammesse».

Il Tribunale sottolinea inoltre che le vessazioni hanno provocato nel ragazzo (assistito dall’avvocata Maria Grazia del Pretaro) una condizione di disagio fino al progressivo isolamento dal gruppo squadra e alla richiesta di svincolo avanzata dal padre.

Dalle motivazioni emerge poi come i ragazzi abbiano cercato di ridimensionare la gravità del loro comportamento. La linea difensiva adottata dal gruppo infatti riguarda il fatto che «si trattasse fondamentalmente di scherzi e niente di più».

Giustificazione che per il giudice non è accettabile: «Considerata l’età dei soggetti al momento delle condotte contestate, tutti ultra diciassettenni e uno maggiorenne, la frequenza pressoché quotidiana dei comportamenti, la reiterata durata e la gravità degli stessi, appare arduo sostenere di non essersi resi conto della nocività delle condotte o che le stesse siano state giocose o goliardiche».

Scuse «tardive» e solo scritte

Inoltre le scuse che sono arrivate sono considerate «tardive», formulate solo in seguito alla chiusura delle indagini e ribadite nelle memorie difensive. Nessuno dei cinque, tuttavia, ha ritenuto di scusarsi personalmente durante l’udienza, nonostante la possibilità offerta dal presidente del collegio. La difesa aveva chiesto l’applicazione di sanzioni a carattere rieducativo, ma per il Tribunale «la conversione della sanzione in misure alternative e rieducative» è preclusa dalla gravità delle condotte contestate e dal particolare disvalore sociale e sportivo dei comportamenti.

Come si è mosso il Ravenna

La società, una volta venuta a conoscenza delle condotte, ha fatto saltare le ultime tre gare di campionato ai tre atleti maggiormente coinvolti, imponendo loro anche la pulizia degli spogliatoi. Nessun provvedimento nei confronti degli altri due. Una sanzione «davvero inadeguata», si legge nella sentenza, anche considerando che i calciatori hanno continuato a partecipare regolarmente agli allenamenti e alle altre attività del gruppo squadra. Il Ravenna, insomma, avrebbe dovuto fare di più. Nelle rispettive memorie difensive, la società e il presidente hanno contestato le responsabilità loro attribuite. Il gruppo WhatsApp nel quale avvenivano parte delle vessazioni era stato creato autonomamente dai calciatori e non vi partecipavano dirigenti del Ravenna. La difesa di Cipriani ha inoltre sostenuto che il presidente, vivendo all’estero, avesse delegato le attività di organizzazione e controllo del club al cda e all’ad. Una tesi respinta dal Tribunale, secondo cui il presidente mantiene comunque un ruolo di tutela e garanzia che non può essere delegato ad altri soggetti. Ma il Tribunale non contesta l’omesso controllo preventivo, quanto il fatto «di avere omesso di adottare misure sanzionatorie adeguate nei confronti degli autori dei ripetuti gravi episodi di bullismo e prevaricazione posti in essere a partire da febbraio 2025». La Procura federale aveva però chiesto per il presidente un anno di inibizione. Sanzione ritenuta eccessiva dal Tribunale: «La Società, sia pure, come visto, in misura inadeguata, si è comunque azionata per punire alcuni dei responsabili di quanto accaduto», dimostrando di non essere completamente assente o insensibile. Da qui la decisione di infliggere a Cipriani quattro mesi di inibizione. Il Ravenna Football Club ha invece definito la propria posizione attraverso un accordo sanzionatorio con la Procura federale.

Il filone penale

Per quanto riguarda la giustizia ordinaria, del caso si stanno occupando la Procura dei minori (tramite la pm Caterina Sallusti) e quella di Ravenna (con il sostituto procuratore Francesca Buganè Pedretti) per l’unico maggiorenne indagato per il quale nei giorni scorsi è stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio. Sono sette in questo caso le persone coinvolte, tutti calciatori, seguiti dai legali Luigi e Pietro Berardi, Monia Socci, Sandra Vannucci, Alessandra Cavina, Paola Bravi ed Emanuele Fregola.