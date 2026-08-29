Bufera del 21 agosto: la Cassa di Ravenna sospende per 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui per chi ha avuto danni

Il Gruppo La Cassa di Ravenna ha annunciato una serie di iniziative “per supportare le imprese, in particolare quelle agricole, e le famiglie colpite dalle forti ondate di maltempo che hanno interessato in particolare Ravenna, Forlì, Faenza, Cervia e Imola creando ingenti danni.

La Cassa di Ravenna si è immediatamente attivata sospendendo per 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui ipotecari per le famiglie, residenti nelle zone colpite dalla grandinata, che dimostrano di aver subito danni e mette fin da ora a disposizione finanziamenti a condizioni particolarmente vantaggiose per tutti coloro che entro il 31 dicembre 2026 attesteranno di aver subito danni da maltempo. I finanziamenti potranno essere concessi per singolo beneficiario fino ad un massimo di 250 mila euro e prevedono prestiti personali fino a 30 mila euro della durata di 60 mesi senza spese di istruttoria, finanziamenti chirografari per investimenti della durata massima di 96 mesi di cui fino a 24 di pre-ammortamento e finanziamenti ipotecari della durata massima di 12 anni di cui un anno di pre-ammortamento con rate mensili e senza diritti di istruttoria.