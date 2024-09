Brisighella, ordine immediato di evacuazione ai residenti di tre strade a Marzeno. Provinciale 302 interrotta dalle frane

BRISIGHELLA - Il maltempo continua a impeversare. Il Comune di Brisighella scrive sulla sua pagina Fb: “Da Modigliana sta arrivando un’onda improvvisa e di grande entità passando dalla frazione di Marzeno. Si chiede a tutti i residenti di via Moronico via Moto delle Balze e via Molino Vecchio di evacuare le proprie abitazioni e mettersi in sicurezza. Stiamo allestendo la nuova scuola di Marzeno in via Bendandi per gli sfollati”. Inoltre la provinciale 302 è interrotta a causa di numerose frane tra le frazioni di San Martino in Gattara e Sant’Eufemia.