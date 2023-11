Brisighella. L’osservatorio filma l’esperimento del missile francese a mille km di distanza

BRISIGHELLA. Alle 19.20 di ieri la webcam live dell’Osservatorio astronomico di Monteromano, a pochi chilometri da San Cassiano di Brisighella, ha registrato un fenomeno anomalo nel cielo, una sorta di esplosione di luce bianca molto intensa in direzione nord ovest e poi un alone con una durata di circa 10 minuti dall’inizio alla fine. Lì per lì non si è riusciti a comprendere di quale fenomeno si trattasse. Poi è emerso che si è trattato di un esperimento militare francese. “Questa sera”, ha comunicato poi il Ministero delle Forze Armate Francese, “dal centro di test missilistico di Biscarrosse, DGA, è stato effettuato con successo un lancio di prova di un missile M51 senza carica nucleare. Obiettivo: proteggere gli interessi vitali della Francia in ogni circostanza”. Per dare un’idea della potenza del missile basti dire che il centro francese dista dall’osservatorio di Brisighella 1020 chilometri.

Il video è possibile trovarlo sul profilo Facebook del Gruppo Astrofili Antares Romagna APS.