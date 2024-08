Botte e scommesse clandestine: l’ultima follia della malamovida in riviera

Combattere e picchiarsi in cambio di soldi. Non è un film campione di incassi al botteghino ma l’ultima tendenza che si registra in Riviera dove giovanissimi si danno appuntamento, attraverso il tam tam dei social, e pagano sia per salire su ring improvvisati sia per assistere alle scazzottate, in un tacito patto di silenzio. Dietro ci sarebbe anche un giro di scommesse ma la cautela è ancora d’obbligo. Dello scenario è venuto a conoscenza, nei giorni scorsi, anche il vicesindaco di Ravenna con delega alla Sicurezza, Eugenio Fusignani.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola