Botte e lite a bottigliate in pieno centro nella notte a Ravenna

Una banale lite, degenerata in strada con botte da orbi e lanci di bottiglie di vetro, una delle quali pare abbia raggiunto uno dei protagonisti della scazzottata, rimasto a terra per alcuni minuti salvo poi allontanarsi all’arrivo delle forze dell’ordine. E’ accaduto la scorsa notte in pieno centro, tra via Guidone e via Ricci, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri.

Era passata da poco mezzanotte quando le grida hanno svegliato chi, in pieno centro città, era appena andato a dormire. Lungo la strada un gruppetto di quattro-cinque persone, pare di origine straniera, si stavano affrontando fra calci e pugni. Fra loro qualcuno ha impugnato una bottiglia di vetro e l’ha scagliata contro i rivali, mandandola in frantumi. Nel corso della colluttazione, probabilmente nata per futili motivi e resa ancor più esplosiva forse per via dell’alcol, un uomo è stato colpito finendo al suolo, dove è rimasto a lungo prima di riprendersi e allontanarsi.

Nel frattempo, passanti e residenti hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine, che si sono precipitate sul posto. Alla vista dei militari i presenti si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Ieri mattina le tracce della lite erano ancora ben visibili a terra, fra cocci di bottiglie mandate in frantumi e chiazze di sangue, chiaro segno delle conseguenze di una notte di violenza all’apparenza senza un perché.