Bollette luce e gas: Ravenna la più cara in Romagna

Bollette in Romagna: Ravenna è stata la più cara nel 2025 per luce e gas. Il nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette 2026, ma quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie emiliane-romagnole per luce e gas? Secondo l’analisi di Facile.it, in Emilia-Romagna, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 2.270 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano poco meno di 1.300 euro.

Nello specifico, nel 2025, a pesare maggiormente sulle tasche degli emiliano-romagnoli è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1.525 euro, mentre per quella elettrica i residenti in Emilia-Romagna hanno dovuto mettere a budget 745 euro.

«Lo scenario che si sta delineando in questi giorni in seguito allo scoppio del conflitto in Iran non potrà che tradursi in un incremento del prezzo delle materie prime. Per questo motivo, il consiglio è di non abbassare la guardia perché i prezzi sono volatili e, in caso di aumenti improvvisi, chi ha una tariffa variabile potrebbe veder salire le bollette in modo repentino», commentano gli esperti di Facile.it. «Confrontare periodicamente la propria offerta con quelle presenti sul mercato per verificare che sia ancora vantaggiosa e, in caso contrario, cercare un nuovo fornitore è il modo migliore per difendersi dai rincari.».