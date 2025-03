Bisarca prende fuoco nella notte in E45 all’altezza di Casemurate

Un incendio pauroso per fortuna senza feriti nella notte appena trascorsa sulla E45. Ieri sera verso le 22 ha preso fuoco una bisarca con a bordo 7 veicoli. Il rogo sulla E 45 in direzione Ravenna, poche centinaia di metri dopo l’uscita di Casemurate. Lo stesso autista del mezzo ha avvisato dell’incendio i Vigili del Fuoco. Le fiamme probabilmente sono divampate a causa dell’incendio di un copertone o di un problema alla motrice. I Vigili del Fuoco sono entrati in azione da Cervia, trovando una lunga fila di veicoli in uno scenario surreale con fiamme altissime. Per consentire l’intervento a rinforzo dei colleghi Vigili del Fuoco di Ravenna, è stata chiusa anche la corsia sud, mentre la Polizia Stradale regolava il traffico. La E45 è rimasta chiusa per parecchie ore nel corso della notte.