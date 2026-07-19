Bimba annegata in piscina a Milano Marittima. Tutto nei 10 minuti in cui il babbo era salito in camera

Quanti minuti ci vogliono perché una tragedia si consumi? Il tempo che ha segnato gli ultimi istanti di vita della piccola Magdalena Kaiser è racchiuso in una decina o poco più. Ieri pomeriggio, intorno alle 14, la bimba di 4 anni di origine austriaca che si trovava in vacanza all’hotel Continental di Milano Marittima con mamma, papà e le due sorelle più grandi è annegata nella piscina dell’albergo. Un dramma sul quale il pubblico ministero di turno Angela Scorza ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ponendo sotto sequestro la grande vasca che occupa buona parte del cortile della struttura ricettiva affacciata sul mare e situata nella IX Traversa.

Fino a sera i carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima guidati dal comandante Umberto Cerracchio e affiancati dagli specialisti della Scientifica, hanno eseguito i rilievi nell’area transennata, sentendo familiari e personale alberghiero. Presente sul posto anche il pm per raccogliere le prime testimonianze. Secondo una prima ricostruzione, la famiglia aveva appena terminato il pranzo. La madre era risalita in camera insieme alle due figlie maggiori, mentre il padre era rimasto al piano rialzato con la figlioletta, nell’area soggiorno dove sono presenti alcuni giochi per bambini. Il genitore sarebbe salito per pochi istanti in camera, chiedendo alla figlia di aspettarlo senza allontanarsi. Ma così non è stato.

Le immagini del sistema di videosorveglianza, già acquisite dagli investigatori, mostrerebbero la bambina mentre scende le scale che dalla hall portano al cortile d’ingresso e si dirige verso i cancellini dai quali si accede alla piscina. Da quel momento, però, la visuale è interrotta. Nessuna telecamera riprende oltre.

Circa dieci minuti più tardi, due giovani ospiti dell’hotel, intenzionate a fare un bagno, vengono immortalate dalla stessa telecamera che le filma mentre entrano nell’area della vasca. In un primo momento avrebbero notato soltanto qualcosa che galleggiava sull’acqua. Avvicinandosi hanno capito che si trattava di una bimba. Si sono immediatamente tuffate per riportarla a riva e hanno iniziato a chiedere aiuto. Tra i clienti era presente anche un medico, che è intervenuto subito per praticare le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi del 118. Il personale sanitario ha cercato a lungo di salvare la vita alla piccola, tentativo proseguito in ambulanza correndo verso l’ospedale, dove è stato dichiarato il decesso.