Bimba annegata in piscina a Milano Marittima. Tutto nei 10 minuti in cui il babbo era salito in camera

Quanti minuti ci vogliono perché una tragedia si consumi? Il tempo che ha segnato gli ultimi istanti di vita della piccola Magdalena Kaiser è racchiuso in una decina o poco più. Ieri pomeriggio, intorno alle 14, la bimba di 4 anni di origine austriaca che si trovava in vacanza all’hotel Continental di Milano Marittima con mamma, papà e le due sorelle più grandi è annegata nella piscina dell’albergo. Un dramma sul quale il pubblico ministero di turno Angela Scorza ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ponendo sotto sequestro la grande vasca che occupa buona parte del cortile della struttura ricettiva affacciata sul mare e situata nella IX Traversa.