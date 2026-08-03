Bici elettriche parcheggiate in spiaggia. Maxi multa a Punta Marina

Otto sanzioni da 200 euro ciascuna per avere trasformato la battigia in una sorta di parcheggio improvvisato per biciclette elettriche, quelle tipiche dei rider. È il bilancio di un controllo effettuato dalla Polizia locale sul litorale, dove gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione riscontrando una violazione delle norme che regolano la libera fruizione della spiaggia. L’intervento ha visto impegnate tre pattuglie. I controlli sono stati eseguiti nel tratto di arenile libero antistante lo stabilimento balneare Ruvido, dove erano state lasciate in sosta otto biciclette a pedalata assistita.

Secondo quanto accertato dagli operatori, i mezzi erano stati parcheggiati uno accanto all’altro sulla battigia, in prossimità della scogliera e del punto in cui si infrangono le onde. Una disposizione che impediva di mantenere libera la fascia di cinque metri dalla linea di battigia, prescrizione prevista dall’ordinanza balneare regionale per garantire il passaggio delle persone, l’accesso ai mezzi di soccorso e la sicurezza lungo la costa. E i proprietari? Tutti di origine bengalese, erano in acqua a godersi il fresco dopo la pedalata, oppure lungo la battigia. Per ciascuno di loro è quindi scattata una sanzione amministrativa da 200 euro per violazione dell’ordinanza regionale, la numero 1 del 2019, richiamata dall’articolo 1164 del Codice della navigazione. Complessivamente le multe ammontano a 1.600 euro. La sanzione ammonta allo stesso importo delle multe effettuate ai veicoli parcheggiati negli stradelli, nelle aree non adibite alla sosta. Così come i percorsi di accesso agli stabilimenti, anche la fascia di battigia deve infatti rimanere completamente sgombra da qualsiasi ostacolo, compresi biciclette, monopattini, sedie, ombrelloni o altre attrezzature, proprio per assicurare il libero passaggio lungo la riva e consentire, in caso di necessità, un rapido intervento dei soccorsi.