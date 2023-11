Bassa Romagna, presa a pugni in testa dentro l’auto. Lui a processo, ma lei si è tolta la vita

«Ha detto che anche lei aveva alzato le mani contro di lui. Ma lei era una donna, non avrebbe potuto fargli male». E’ un passaggio della deposizione in tribunale di una ragazza di Conselice, chiamata a testimoniare nel processo che vede un commerciante del paese accusato dei reati di lesioni e violenza privata nei confronti della sua ex, una donna sulla cinquantina invalida all’80%.

I fatti contestati risalgono alla sera del 21 giugno 2021 e la presunta vittima purtroppo non potrà mai vedere come si concluderà il processo, perché nel frattempo si è tolta la vita. Una circostanza, questa, che non è oggetto del procedimento finito giovedì di fronte alla giudice Federica Lipovscek.

Secondo la testimonianza resa in aula, la ragazza assistette dai tavolini di un bar a un violento litigio avvenuto all’interno dell’auto della 50enne, intervenendo poi insieme a un’amica per fermare l’uomo: nell’abitacolo «c’erano lui e un suo conoscente davanti, e la donna dietro. Lui le ha sferrato tre pugni». Colpi che hanno provocato contusioni alla testa della donna, con una conseguente prognosi di 3 giorni.

Tra il commerciante e la donna c’era stata una relazione sentimentale: una volta conclusa, i due erano rimasti ad abitare insieme durante il periodo della pandemia per limitare le spese, mentre dopo l’episodio del giugno 2021 non si sarebbero più sentiti. Rispondendo alle domande del sostituto procuratore Francesca Buganè Pedretti, la testimone ha detto di aver visto il commerciante aggredire l’ex compagna mentre stava entrando in auto, per poi impedirle di uscire una volta a bordo.

L’uomo che era con lui avrebbe invece detto «di non c’entrare niente». Una volta intervenuti i carabinieri, la donna avrebbe inizialmente rifiutato di recarsi in ospedale per farsi visitare, «in quanto non vaccinata», salvo poi accettare di farsi accompagnare al nosocomio, sporgendo successivamente denuncia nei confronti dell’ex. L’esame dell’imputato è fissato per il giugno prossimo.