Bassa Romagna, controlli sul seggiolino per bimbi in auto: 2 sanzioni

LUGO. Bambini sul seggiolino in auto: in regola la quasi totalità delle auto controllate. Prosegue l’impegno della Polizia locale della Bassa Romagna sul fronte della sicurezza stradale, in particolare quella dei bimbi in auto. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati effettuati una serie di controlli mirati sul corretto trasporto sul seggiolino dei bambini a bordo dei veicoli, in un’ottica di prevenzione che rientra in uno specifico piano a tutela degli utenti più vulnerabili della strada. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno presidiato in particolare le aree in prossimità di scuole, parchi e centri sportivi, luoghi in cui si registra una maggiore presenza di minori. I controlli hanno riguardato l’uso obbligatorio dei seggiolini omologati e adeguati al peso e all’altezza del bambino, il loro corretto fissaggio e l’impiego delle cinture di sicurezza.

L’obiettivo primario del piano è fare corretta informazione, sensibilizzando le famiglie sull’importanza del rispetto delle norme e l’utilizzo corretto dei sistemi di sicurezza. Un seggiolino correttamente installato riduce in modo significativo il rischio di lesioni gravi in caso di incidente. Al contrario, un utilizzo scorretto o l’assenza dei dispositivi di sicurezza può comportare conseguenze molto gravi.

Le rilevazioni dei giorni scorsi hanno evidenziato una generale attenzione da parte della maggioranza degli automobilisti che trasportano bambini, ma sono comunque state emesse alcune sanzioni: 2 su 51 veicoli fermati. «Attraverso queste azioni di controllo», spiega una nota dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, «le amministrazioni dell’Unione e il Comando di Polizia locale ribadiscono che la sicurezza dei minori è una priorità assoluta. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’intento di rafforzare la consapevolezza che ogni viaggio, anche il più breve, deve avvenire nel pieno rispetto delle regole. Perché la sicurezza dei bambini non è un dettaglio: è una responsabilità collettiva».