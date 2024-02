Bassa Romagna, allerta per criticità idraulica: Reno in piena ma si sta aprendo il Cavo Napoleonico

LUGO. Allerta arancione per criticità idraulica in Bassa Romagna. «Per la giornata di mercoledì 28 febbraio», informa una nota dell’Unione Comuni Bassa Romagna, «sono previste precipitazioni diffuse, di moderata intensità e anche a carattere di rovescio sul settore centro-occidentale della regione. Non sono previsti fenomeni intensi nel territorio della Bassa Romagna, incluso nell'allerta solamente in quanto confinante con il bacino del Reno. I fenomeni saranno a carattere nevoso solo a quote superiori ai 1600-1800 metri. Si prevedono nuovi incrementi dei livelli idrometrici sui bacini del settore centro-occidentale della regione, che alimenteranno la propagazione delle piene già in atto nei tratti vallivi dei corsi d'acqua, con occupazione delle aree golenali e interessamento degli argini. L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it). Per la Bassa Romagna è a disposizione anche il canale Telegram delle emergenze al quale è possibile iscriversi al link . In via sperimentale è ora»

Sul Reno, dove sta transitando il colmo per il propagarsi della piena, in località Bonconvento, nel Bolognese, sono in corso le attività per l’apertura del Cavo napoleonico che consentirà un migliore deflusso facendo confluire le acque in Po e alleggerendo così la portata verso la foce di Casal Borsetti.