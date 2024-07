Bar del parco di Marina di Ravenna, a settembre nuovo bando

RAVENNA - Da settembre verrà avviato l’iter per dare una nuova vita al chiosco del parco di Marina di Ravenna, andato a fuoco nel 2016, poi al centro di aste mai andate a buon fine a partire dal 2020. Ad annunciare la partenza di un bando dopo l’estate, in capo ai Carabinieri Forestali, è l’assessore al Turismo Giacomo Costantini. Il componente della Giunta De Pascale spiega come ora “i presupposti possano essere certamente diversi, per un contesto che ha visto eliminato nel tempo un chiosco di piadina e vendita di cocomero in una zona prospiciente, e che rappresentava certamente una concorrenza potenziale per quell’attività”. Si trattava di un esercizio commerciale regolato dalla concessione con posteggio fisso in una pertinenza pubblica della vendita di alimentari, in particolare frutta e piadina, che aveva caratterizzato per anni quella porzione di viale Della Nazioni: “Di fronte però al mancato interesse da parte dei gestori di proseguire l’attività – spiega l’assessore al Turismo -, abbiamo deciso di dismetterlo e di non metterlo più a bando. Quel quadrante, da un lato, necessitava di riordino. Inoltre, pur rinunciando a un introito derivante dalla concessione, come Amministrazione pensiamo così di qualificare la realtà che potrà sorgere dentro al parco”. Nel raffronto istituzionale coi Carabinieri Forestali, Costantini spiega di aver richiesto “un bando che preveda tempistiche più ampie rispetto al passato e un costo di concessione che consideri come siano necessari lavori importanti, anche legati a difetti architettonici della struttura che necessiteranno di una sanatoria da parte del nuovo potenziale gestore”. Elementi che potrebbero determinare, questa volta, una partecipazione di soggetti imprenditoriali capaci di dare una nuova vita alla struttura interna al parco di via Ciro Menotti: “Uno stimolo in tal senso ci era giunto anche dal consiglio comunale – conclude Costantini -, circa un mese fa, infatti, avevo risposto nell’assise di Palazzo Merlato ad un question time su questo tema depositato dalla consigliera del Pd, Francesca Impellizzeri. Ora è più chiara anche la fase in cui uscirà il bando”.