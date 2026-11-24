Lotta alle truffe, quattro denunce a piede libero dopo tre operazioni dei Carabinieri di Ravenna.

A Bagnara di Romagna i Carabinieri hanno denunciato un 39enne, già gravato da precedenti. L’uomo, fingendosi proprietario di un appartamento a Milano, ha raggirato una studentessa della zona, convincendola a versare diverse centinaia di euro sul proprio conto corrente quale caparra confirmatoria per l’affitto dell’immobile, inesistente o comunque non nella disponibilità del truffatore.

A Marina di Ravenna i Carabinieri a seguito della denuncia presentata da un imprenditore del posto, hanno identificato e denunciato due persone. Le indagini hanno consentito di accertare come i due indagati, in concorso tra loro, avessero indebitamente utilizzato la carta di credito della vittima per effettuare movimenti bancari illeciti, per un valore complessivo di circa 1.500 euro, canalizzati su due conti correnti a loro intestati.

I militari della Stazione di Ravenna, invece, hanno denunciato una 26enne, residente fuori regione e già nota alle Forze dell’Ordine. La donna, mediante l’esibizione di un falso contratto intestato a una nota società di autonoleggio, ha tratto in inganno la vittima, inducendola a versare una somma pari a 500 euro tramite bonifico bancario prima di rendersi irreperibile.