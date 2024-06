Bagnacavallo, “Feste dei vicini”: le prossime date

Continuano gli appuntamenti con le Feste dei vicini promosse dal Comune di Bagnacavallo e dai Consigli di Zona nel capoluogo e nelle frazioni come occasioni per promuovere la vicinanza e l’incontro fra le persone.

Dopo le prime cene che si sono tenute a Glorie nel parco pubblico il 4 giugno e a Villa Prati il 13 giugno presso la Câ di Prè dove il neo eletto sindaco Matteo Giacomoni ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, molte altre date sono state fissate a Bagnacavallo. Il 19 giugno ci si ritroverà in via Beltrami, il 21 nelle vie Lombardia e Biaggioni e in largo Nicola Calipari, il 26 presso il Parco della Pace e il 27 nella piazzetta di via Roma e in via della Repubblica. Le feste continueranno poi il 28 nelle vie Nazario Sauro e Matteotti e il 29 giugno in via Lina Vacchi per riprendere a luglio, l’1 in largo Marzabotto e il 2 in via Mascagni.

L’ultimo appuntamento si terrà a Villa Prati, in via Abbadesse, il 22 agosto.