Bagnacavallo, avanzano i cinque cantieri Pnrr, fase cruciale per l’ex mercato coperto

Proseguono i lavori nei cinque cantieri dei progetti di rigenerazione urbana nel centro storico di Bagnacavallo finanziati nell’ambito del Pnrr.

In particolare, all’ex mercato coperto di via Baracca si sta intervenendo in queste settimane nella riqualificazione degli spazi interni, compreso il recupero dei piani superiori delle due torrette poste ai lati dell’ex mercato.

Per quanto riguarda il complesso di San Francesco, sono pressoché ultimati i lavori di riqualificazione di Sala Oriani, che hanno visto la manutenzione degli infissi e il rifacimento degli impianti di illuminazione e dei bagn ed è in corso la realizzazione della pavimentazione al primo piano, negli spazi che ospitano le mostre d’arte contemporanea curate dal Museo Civico delle Cappuccine. Proseguono inoltre i lavori di recupero dell’ala di via De Amicis.

Alle Cappuccine, invece, si sta concludendo la sistemazione del tetto della palazzina di accesso e del muro di cinta del parco, dove sarà poi realizzata una nuova illuminazione. I prossimi interventi prevedono la sostituzione degli infissi di tutto il complesso con la realizzazione di due bussole di accesso al museo e alla biblioteca.

Procedono infine i lavori anche nei due cantieri attivi in contemporanea a Palazzo Abbondanza, uno per il restauro e il consolidamento strutturale dell’immobile destinato a ospitare il centro sociale e spazi per le associazioni del territorio e l’altro per la riqualificazione della corte interna con la realizzazione di una nuova struttura a servizio del centro sociale.

Per seguire passo passo l’avanzamento dei lavori dei nove cantieri Pnrr e di quello per la realizzazione del sottopasso di via Bagnoli è stata creata un’apposita sezione speciale sul sito del Comune, al link www.comune.bagnacavallo.ra.it/Argomenti/Speciali/PNRR