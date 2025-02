Bagnacavallo, autocisterna carica di vino si ribalta

Un’autocisterna carica di vino si è ribaltata nella serata di martedì in via Sinistra Canale Inferiore a Bagnacavallo. Il mezzo, appartenente a una ditta croata, stava viaggiando in direzione Bagnacavallo quando, incrociando un altro mezzo pesante sulla strada stretta, si è allargato sulla destra. A causa del peso del carico, la banchina ha ceduto, facendo finire l’autocisterna su un fianco.

Fortunatamente, il camionista è rimasto illeso e non si sono registrate perdite di vino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia Locale della Bassa Romagna per la gestione dell’emergenza. L’incidente ha causato disagi al traffico, regolato a senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo.