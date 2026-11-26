RUSSI - Una partecipata assemblea dei genitori, a cui hanno preso parte come invitate anche la sindaca Valentina Palli e la dirigente scolastica Lucia Pommella, ha fatto il punto martedì sera della situazione rispetto allo “sciopero bianco” indetto dai docenti della scuola secondaria “Baccarini”. Una protesta che mette a forte rischio anche l’Open day per le quinte elementari, almeno nella sua forma tradizionale. Il confronto in atto tra genitori, insegnanti e - sullo sfondo - amministrazione comunale ha mostrato pesanti crepe nelle ultime settimane a causa della celebrazione della festa della Liberazione di Russi, il 3 dicembre. Un evento a cui tradizionalmente prendono parte gli studenti delle classi terze ma che, vista la decisione degli insegnanti di astenersi da attività extracurriculari, gite e uscite didattiche, quest’anno non vedrà la scuola come parte attiva. Si era lavorato ad una soluzione: la sindaca si è detta disponibile a raccogliere le deleghe dei genitori per fare uscire i ragazzi da scuola alle 11, assumendosi in proprio la responsabilità della loro partecipazione alla cerimonia. Secondo quanto riferito in assemblea, in un primo confronto alcuni docenti avevano espresso disponibilità verso iniziative organizzate dai genitori con il Comune. Quando si è passati a organizzare la commemorazione del 3 dicembre, sono emerse obiezioni - anche in classe - sulla partecipazione degli alunni durante l’orario scolastico. Il tema ha suscitato preoccupazione tra le famiglie delle terze, i cui figli quest’anno dovranno sostenere l’esame di terza media.

Attività sospese

Il clima al “Baccarini” è quindi diventato sempre più teso e il dialogo tra le parti in causa difficile. Tanto che è stato deciso, da parte dei rappresentanti dei genitori, di sospendere le attività che si stavano studiando ad integrazione della didattica. Genitori e Comune, pur non condividendo il metodo, avevano infatti spiegato di essere d’accordo nel merito della protesta e alcuni interventi di martedì sera lo hanno confermato. Si erano detti disponibili ad integrare le attività didattiche dei prof mettendosi in campo in prima persona, per garantire il minimo della partecipazione dei ragazzi alla vita cittadina e alle attività extradidattiche. Una scelta che tuttavia verrebbe vista come un’ingerenza nella protesta del corpo insegnanti e che quindi è al momento sospesa. La speranza è che la protesta rientri ma in tanti in assemblea si sono chiesti come uno “sciopero” così isolato - in provincia il “Baccarini” è l’unico istituto che ha preso questa strada - possa centrare gli obiettivi prefissati. Si parla infatti di richieste che investono la sfera statale e non locale della politica scolastica: adeguamenti di stipendi, riscatto della laurea, minori responsabilità sugli alunni rispetto alle uscite didattiche.

Niente Open Day