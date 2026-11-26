RUSSI - Una partecipata assemblea dei genitori, a cui hanno preso parte come invitate anche la sindaca Valentina Palli e la dirigente scolastica Lucia Pommella, ha fatto il punto martedì sera della situazione rispetto allo “sciopero bianco” indetto dai docenti della scuola secondaria “Baccarini”. Una protesta che mette a forte rischio anche l’Open day per le quinte elementari, almeno nella sua forma tradizionale.
Il confronto in atto tra genitori, insegnanti e - sullo sfondo - amministrazione comunale ha mostrato pesanti crepe nelle ultime settimane a causa della celebrazione della festa della Liberazione di Russi, il 3 dicembre. Un evento a cui tradizionalmente prendono parte gli studenti delle classi terze ma che, vista la decisione degli insegnanti di astenersi da attività extracurriculari, gite e uscite didattiche, quest’anno non vedrà la scuola come parte attiva. Si era lavorato ad una soluzione: la sindaca si è detta disponibile a raccogliere le deleghe dei genitori per fare uscire i ragazzi da scuola alle 11, assumendosi in proprio la responsabilità della loro partecipazione alla cerimonia. Secondo quanto riferito in assemblea, in un primo confronto alcuni docenti avevano espresso disponibilità verso iniziative organizzate dai genitori con il Comune. Quando si è passati a organizzare la commemorazione del 3 dicembre, sono emerse obiezioni - anche in classe - sulla partecipazione degli alunni durante l’orario scolastico. Il tema ha suscitato preoccupazione tra le famiglie delle terze, i cui figli quest’anno dovranno sostenere l’esame di terza media.