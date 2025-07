Baby Gang, operazione in corso della Polizia di Ravenna: nove ragazzi arrestati

È in corso una vasta operazione della Polizia di Stato di Ravenna volta all’esecuzione di nove custodie cautelari in istituto penale minorile, richieste dalla Procura per i Minorenni di Bologna a carico di altrettanti giovani stranieri non accompagnati per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la persona ed il patrimonio. L’operazione è curata della Squadra mobile di Ravenna; le esecuzioni sono in corso sia sul territorio ravennate che in altre province.