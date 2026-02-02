Avis provinciale Ravenna, donazione plasma in crescita: +11%

RAVENNA. Con la chiusura dell’anno 2025 l’Avis provinciale Ravenna fa un bilancio delle proprie attività. Lo scorso anno sono state realizzate poco meno di 22mila donazioni complessive tra sangue intero e plasma, con un ulteriore incremento rispetto al 2024. A rendere ancora più positivo il bilancio dell’anno è il panorama della donazione di plasma che ha segnato una crescita importante in provincia, con 7.181 plasmaferesi (+11% rispetto all’anno precedente). Per rendere ancora più efficace questa attività di raccolta, proprio quest’anno sono attesi nei centri di prelievo i nuovi separatori cellulari che mirano a ridurre il tempo del prelievo a 35 minuti, invece dei 40/50 attuali.

Non sono mancate nel corso dell’anno le consuete campagne stagionali, tra cui quelle in previsione delle ferie estive, per prevenire eventuali situazioni di carenza per trasfusioni; e anche quella “Il dono del sangue è come il pane”, realizzata in collaborazione con le Avis di Forlì-Cesena e Rimini e le associazioni di categoria dei panificatori, che hanno consentito di distribuire oltre 145mila sacchetti di pane personalizzati con messaggi informativi in occasione della Giornata Mondiale del Donatore, raggiungendo molte famiglie e cittadini con informazioni concrete sulla donazione.

La presenza attiva dell’Associazione in campo sociale e sportivo ha ulteriormente rafforzato il legame con il territorio, grazie a collaborazioni con realtà associative e sportive: con Atletica Ravenna è proseguito il percorso condiviso di eventi sportivi e manifestazioni solidali, tra corse non competitive e giornate di sensibilizzazione, con l’obiettivo di coniugare stili di vita sani e promozione della donazione; mentre il torneo “Beach, Please” di beach volley ha promosso sport, gioventù e solidarietà, così come protocolli d’intesa con associazioni di pazienti (es. AIC Emilia-Romagna per le donatrici e i donatori con celiachia) per rendere l’esperienza di dono più inclusiva e confortevole.

«Il contributo dei giovani è stato un altro elemento di forza del 2025», scrive in una nota Avis. «Grazie alle attività nelle scuole e ai progetti dedicati, numerosi studenti hanno potuto avvicinarsi alla cultura del dono e completare il loro percorso fino alla prima donazione. L’attenzione ai giovani donatori si riflette nei numeri: su 1.527 nuovi donatori registrati nel 2025, una quota significativa, pari al 35%, appartiene alla fascia 18-25 anni, la più giovane della popolazione; e quasi 300 sono state le visite di idoneità alla donazione effettuate con gli studenti degli istituti secondari di secondo grado. L’impegno nella formazione e nella sensibilizzazione è stato ulteriormente valorizzato anche attraverso progetti educativi, come la realizzazione del calendario AVIS in collaborazione con studenti del Liceo Artistico e Musicale di Ravenna, nell’ambito dei percorsi PCTO. Alcuni di questi entreranno a far parte del Gruppo Giovani che riunisce donatori e volontari Under 35 della provincia».

«I risultati del 2025 confermano la vitalità e l’efficacia dell’azione di AVIS Provinciale Ravenna», dichiara Renzo Angeli, Presidente dell’Associazione, «ma soprattutto l’instancabile azione dei nostri 12.361 donatori, in crescita del 3% rispetto allo scorso anno. Le iniziative di sensibilizzazione, gli incontri pubblici e le reti di collaborazione con scuole, enti e associazioni sportive non solo hanno rafforzato la nostra capacità di raccogliere sangue e plasma, ma hanno contribuito a creare una comunità più consapevole e solidale. Sono convinto che l’attenzione verso i giovani e la promozione di stili di vita sani rappresentino le chiavi per un futuro in cui la cultura del dono sia sempre più diffusa».

Nel frattempo sono allo studio nuovi progetti per rendere più capillare la disponibilità di punti di raccolta e agevolare abitudini e rispondere ad esigenze da parte dei cittadini. In queste settimane sono in corso anche le assemblee dei soci di tutte le sezioni comunali che termineranno con quella di AVIS Provinciale Ravenna, in programma sabato 11 aprile al Centro Congressi di Milano Marittima.