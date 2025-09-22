Autostrada bloccata a Bologna dai manifestanti pro-Gaza. Anas: “Utilizzate l’uscita di Ravenna sulla A14 dir” VIDEO

Traffico autostradale in tilt allo snodo di Bologna per la manifestazione pro-Gaza. Il nodo autostradale del capoluogo è poi stato riaperto alle 15.30 dopo il blocco causato dalla manifestazione pro-Pal. Così Anas in una nota: “Agli utenti provenienti da Ancona e diretti verso Milano, si consiglia di uscire a Ravenna sulla D14 Diramazione di Ravenna, seguire la SS6 Adriatica e rientrare in autostrada a Ferrara sud sulla A13, successivamente proseguire sulla A4 Milano-Brescia in direzione Milano. Percorso inverso per gli utenti provenienti da Milano e diretti verso Ancona”.

A Bologna tutte le carreggiate della tangenziale e della A14 sono bloccate. Dopo aver invaso prima una carreggiata della tangenziale e una della autostrada, gli attivisti hanno scavalcato anche gli altri guardrail occupando anche le altre carreggiate di entrambe le arterie. I manifestanti, alcune migliaia, insomma stanno bloccando tutto il Passante di Bologna, in entrambe le direzioni. Un altro pezzo del corteo è uscito dalla tangenziale per sfilare di nuovo su via Stalingrado.