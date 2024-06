Autospurgo sprofonda nell’asfalto in via Toscana a Ravenna

Strada chiusa e vigili del fuoco al lavoro poco dopo le 17.30 per un singolare incidente che ha coinvolto un camion di una ditta di spurghi impegnata in un’abitazione di via Toscana all’altezza del civico 68.

La ruota posteriore destra del mezzo pesante, durante le normali operazioni di spurgo, si è infatti letteralmente infossata nel manto stradale a causa dell’improvviso cedimento dell’asfalto. I pompieri hanno faticato non poco per mettere in sicurezza il mezzo, operazione che ha anche comportato la chiusura della strada al traffico per diverso tempo per motivi di sicurezza.

Dopo aver sollevato il mezzo e chiuso con dello stabilizzante il buco che si era aperto sotto la ruota, i soccorritori hanno posizionato delle travi di legno per far ripartire in sicurezza il camion.

Un incidente che riporta ancora all’attenzione il tema della qualità dell’asfalto nelle strade di Ravenna, qualità che purtroppo da anni lascia molto a desiderare.