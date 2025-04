Autorità portuale di Ravenna: Francesco Benevolo sarà il presidente

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficializzato l’intesa con le Regioni per la nomina dei nuovi vertici delle Autorità di Sistema Portuale. Per Ravenna, la proposta è chiara: sarà, come pronosticato, Francesco Benevolo il nuovo presidente dell’AdSP dell’Adriatico Centro Settentrionale. Il suo nome è stato trasmesso in via formale alla Regione Emilia-Romagna, che ora dovrà esprimere un parere prima del passaggio agli organi parlamentari competenti. La comunicazione, firmata dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini, rappresenta un passaggio decisivo per completare un iter che nelle ultime settimane aveva tenuto in sospeso il sistema portuale ravennate.

Originario di Roma, Francesco Benevolo è un manager con una lunga esperienza nei trasporti e nella logistica, con incarichi dirigenziali in varie società del settore, ultima della quale Ram. Il suo nome era circolato già da settimane come una delle figure considerate dal Governo per guidare lo scalo ravennate, in un momento cruciale per l’avanzamento del Progetto Hub Portuale, che prevede dragaggi, potenziamento delle banchine e nuovi investimenti privati e pubblici.