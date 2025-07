Auto prende fuoco sulla Statale 16: paura per una donna, traffico in tilt

Attimi di paura nella serata di oggi, intorno alle 19.30, lungo la Statale 16, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva la corsia sud all’altezza di Mirabilandia. La conducente, una donna, è riuscita ad accostare in tempo il veicolo prima che le fiamme lo avvolgessero completamente, distruggendolo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco: una prima pattuglia è arrivata da Cervia, seguita da una squadra da Ravenna, che ha provveduto a domare l’incendio. Fortunatamente, la donna è riuscita a mettersi in salvo senza riportare conseguenze fisiche. Pesanti le ripercussioni sul traffico: a causa del denso fumo spinto dal vento, la visibilità si è ridotta drasticamente in entrambe le direzioni di marcia, provocando rallentamenti e disagi alla circolazione per diverso tempo. Sul posto anche le forze dell’ordine per la gestione del traffico e la messa in sicurezza dell’area.