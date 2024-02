Attacco con droni su una nave diretta al porto di Ravenna

Attaccata una nave diretta al porto di Ravenna. Come riporta il sito shippingitaly.it, proseguono gli attacchi alle navi in transito nel Mar Arabico, nel Golfo di Aden e nel Mar Rosso da parte dei miliziani Houthi.

Gli ultimi bersagli sono stati resi noti dal Comando Centrale degli Stati Uniti (United States Central Command – Centcom), che riferisce di aver abbattuto missili e droni diretti verso gli scafi, mentre il portavoce dei miliziani yemeniti, Yahya Saree, ha minacciato un’ulteriore escalation di violenza in risposta all’impegno per la sicurezza della navigazione messo in atto dalle forze della coalizione occidentale.

Questo stesso portavoce degli Houthi ha celebrato oggi quella che ha definito “un’operazione di targeting contro la nave israeliana Msc Silver nel Golfo di Aden”; un attacco condotto da “una serie di missili navali adatti”.

Diversi analisti di maritime security hanno confermato le notizie di un attacco contro una nave da carico diretta in Somalia rispondente al nome di MSC Silver II operata dalla Msc Shipmanagement di Cipro.

Sempre gli Houthi hanno poi lanciato dei droni che avrebbero centrato il bersaglio secondo quanto confermato anche dal Centcom: colpita la Navis Fortuna, una nave portarinfuse secche battente bandiera delle Isole Marshall e di proprietà degli Stati Uniti. Secondo quanto riferito, la nave da 37.850 tonnellate di stazza ha subito danni minori e l’equipaggio non ha riportato ferite; la stessa bulk carrier ha così potuto continuare il suo viaggio verso il porto di Ravenna in Italia, dove è attesa il 29 febbraio prossimo.