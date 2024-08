Asfaltature in arrivo in centro a Ravenna, ecco la mappa dei lavori e le deviazioni previste

Manutenzioni in arrivo nelle strade del centro ravennate, con alcuni disagi che però coinvolgeranno solo gli orari notturni.

Da lunedì 26 agosto sono infatti previsti, nella fascia oraria dalle 21 alle 6, i lavori di riasfaltatura delle seguenti strade: viale Farini, rotonda Farini, via Guidone, via De Gasperi e via Nullo Baldini.

Per quanto riguarda i lavori in via Nullo Baldini, che sarà chiusa al traffico, i veicoli provenienti da via Augusta potranno proseguire diritto in via Santa Teresa oppure svoltare a destra in via De Gasperi per poi proseguire in via Guerrini; quelli provenienti da via Santa Teresa dovranno svoltare a sinistra in via De Gasperi per poi proseguire in via Guerrini.

Per tutte le altre strade interessate le deviazioni non comporteranno particolari disagi e saranno segnalate sul posto.

L’ultimazione delle lavorazioni, compreso il ripasso della segnaletica orizzontale, è prevista, meteo e imprevisti permettendo, entro l’ultima settimana di settembre