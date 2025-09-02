Armi in transito al porto di Ravenna? Il Ministero risponde al sindaco: «Si governa con regole non con polemiche»

RAVENNA. «La gestione e il controllo delle attività portuali sono di competenza dell’Autorità di sistema portuale e degli organi preposti». E «i porti si governano con regole non con polemiche». Così, in una nota, il ministero dei Trasporti retto dal vicepremier Matteo Salvini risponde al sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, che con una lettera ha chiesto chiarimenti sulla notizia circolata oggi riguardo al transito di armi al porto di Ravenna che sarebbe avvenuto il 30 giugno a bordo della nave Zim New Zealand. Il sindaco ravennate ha poi aggiunto che è il momento di «terminare la collaborazione» col ministero israeliano «che, mentre lavora con le istituzioni europee, si macchia ogni giorno di crimini verso persone innocenti». In replica, il ministero manda a dire «che è importante mantenere il rispetto delle responsabilità istituzionali senza sovrapposizioni o equivoci». Il ministero dei Trasporti, conclude la nota, «segue con attenzione le vicende e vigila nel rispetto delle normative nazionali ed europee, ma non intende prestarsi a strumentalizzazioni politiche su temi delicati come questi».