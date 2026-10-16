Armi al porto di Ravenna: al Consiglio di Stato vincono i pacifisti

Ravenna
  • 16 ottobre 2026
Foto Massimo Fiorentini
Foto Massimo Fiorentini

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Dogane sul traffico di armi al porto di Ravenna. Una significativa vittoria per il movimento dei pacifisti. I giudici della Sesta sezione si sono pronunciati sul braccio di ferro nato dal ricorso presentato dal legale ravennate Andrea Maestri insieme alla giornalista e attivista Linda Maggiori, spalleggiati dal sindacato Usb dei lavoratori portuali rappresentato dall’avvocato Arturo Salerni del foro di Roma.

Il ricorso era stato presentato contro la sentenza del Tar pronunciata a inizio dello scorso luglio. La giustizia amministrativa in estate aveva imposto all’Ente il dovere di rivelare i dati quantitativi su armamenti o approvvigionamenti bellici traghettati dal porto “San Vitale”, pur ritenendo legittimo mantenere invece il segreto sui Paesi di provenienza e destinazione delle spedizioni, dato considerato potenzialmente lesivo della sicurezza nazionale e delle relazioni internazionali.

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