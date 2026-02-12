Appello alla sicurezza nelle città, Piantedosi risponde a De Pascale e annuncia: «Apriremo un Cpr in Emilia Romagna»

Rispondendo alla lettera inviata dal presidente della Regione, Michele de Pascale relativamente all’emergenza del tema della sicurezza urbana, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato l’istituzione di un Centro permanente per il rimpatrio in Emilia Romagna. Argomento che proprio nelle ultime ore era stato al centro di un caso politico dopo l’apertura all’ipotesi da parte del governatore (ma come «strumenti esclusivi per l’espulsione di persone pericolose socialmente») e la contrarietà degli alleati in giunta Avs e Movimento 5 Stelle.

In serata Piantedosi, nel rimarcare come a suo avviso sia necessario «contrastare con il massimo impegno le forme di illegalità più diffuse nelle nostre città» spesso «alimentate da cittadini stranieri irregolari dediti a comportamenti pericolosi», ha scritto al governatore che «è essenziale implementare il piano per l’istituzione di Cpr, specie nelle regioni che ne sono attualmente prive», informandolo «che i competenti uffici stanno riservando una doverosa attenzione all’Emilia-Romagna» e che a breve comunicherà «la collocazione individuata per una più rapida realizzazione di un centro» a Bologna che «verrebbe destinato prioritariamente proprio alle esigenze di sicurezza locali».