Anziano fuori strada nel canale a Sant’Alberto. Salvato dai vigili del fuoco

Attimi di paura nel tardo pomeriggio a Sant’Alberto, dove un’auto è finita fuoristrada in un profondo canale lungo via Gattolo Superiore.

L’incidente si è verificato intorno alle 17.50, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto insieme alla polizia locale e al personale medico del 118.

Stando a quanto trapelato in prima battuta, alla guida della vettura c’era un anziano, 84 anni, residente lungo quella stessa via. Per cause in corso di accertamento non è riuscito a tenere la strada precipitando su un fianco lungo il canale. La vettura si è ribaltata, bloccandolo all’interno. Per aiutarlo ad uscire sono dovuti intervenire, infatti, i vigili del fuoco, che hanno affidato l’anziano alle cure dei medici e degli infermieri di Romagna soccorso.

Fortunatamente il livello dell’acqua nel canale era basso e non tale da mettere a repentaglio l’incolumità del conducente, rimasto bloccato a bordo della vettura.

L’elicottero, inizialmente allertato, è stato fatto rientrare, considerato che le condizioni dell’84enne non erano particolarmente gravi.

Una volta stabilizzato, il conducente del veicolo è stato caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato all’ospedale.