Angelina Mango il 2 giugno firmacopie all’Esp di Ravenna

RAVENNA. Il 2 giugno il centro commerciale Esp di Ravenna ospiterà il firmacopie del nuovo album “POKÈ MELODRAMA”di Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024 con la canzone “La noia” e partecipante agli Eurovision. L’evento inizierà alle 17.00 e non occorre iscriversi. Per salire sul palco servirà essere in possesso di una copia del nuovo album, disponibile anche negli store Librerie Coop e Unieuro del Centro Commerciale. Ogni fan dovrà avere la sua copia dell’album, ad eccezione dei nuclei familiari per cui sarà necessario anche solo una copia ogni due persone. Si potrà anche ricevere una foto ricordo dell’incontro con Angelina, previa liberatoria firmata.