“Andare in bici al concerto di Daniele Silvestri un grande segnale di speranza”: la soddisfazione della Fiab Ravenna

“Le centinaia di persone che, domenica scorsa, hanno utilizzato la bicicletta per recarsi al concerto di Daniele Silvestri nei pressi della Torraccia, testimoniano una volta di più che è possibile affidarsi alla mobilità sostenibile nell’organizzare importanti eventi”. A parlare è Andrea Navacchia, presidente della Fiab Ravenna, che esprime la soddisfazione della Federazione italiana ambiente e bicicletta per il successo, in termini ecologici ed ambientalisti, dell’evento promosso nell’ambito di Ravenna Festival e organizzato da Trail Romagna (a cui Fiab ha collaborato accompagnando alcuni ciclisti). Per poter assistere al concerto che si è svolto in un luogo iconico e storico come la Torraccia, a circa metà strada tra Classe e Lido di Dante, occorreva affidarsi alla bicicletta oppure ai propri piedi – via Marabina era infatti chiusa al traffico - e quindi fin dalla tarda mattinata tantissime persone hanno imboccato la strada, oppure l’argine dei Fiumi Uniti, alla volta del luogo della manifestazione.

“Vedere tutta quella gente in fila lungo via Marabina in sella alle proprie bici, oppure a piedi - aggiunge Navacchia – è stato un suggestivo colpo d’occhio ed è la riprova che non è sempre necessario dover utilizzare l’auto o veicoli a motore in occasione di iniziative di questo tipo. Bravi tutti i ravennati, e non, che hanno avuto la tenacia e la forza per arrivare fino alla Torraccia, nonostante il caldo, visto che alla fine gli spettatori del concerto sono stati circa ottomila. Tra l’altro, proprio domenica prossima, 3 giugno, si celebra la Giornata mondiale della bicicletta, istituita dalle Nazioni Unite per la consapevolezza dei benefici sociali derivanti dall’uso della bici come mezzo di trasporto e per il tempo libero. E quanto avvenuto domenica conferma il trend in crescita di quanto utilizzano le due ruote ecologiche per i loro spostamenti”.