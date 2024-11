Ambienti sporchi, chiusa casa famiglia a Marina di Ravenna

Locali sporchi, condizioni precarie, inaccettabili per una struttura dedicata all’assistenza di persone anziane. Immediata la chiusura, ieri pomeriggio, della casa famiglia “Residenza Villa Cip” a Marina di Ravenna. Trasferiti tutti gli ospiti, tre anziani, le cui condizioni sono risultate fortunatamente non critiche. I controlli nella casa famiglia situata in via XXIV maggio sono iniziati nella mattina di ieri, quando i Nas e i carabinieri della locale Stazione sono entrati dando il via all’ispezione. Fin dai primi minuti dall’inizio dell’accertamento le condizioni igienico sanitarie sono apparse critiche. Stanze, locali e spazi sono risultati sporchi al punto che i militari hanno immediatamente inoltrato la segnalazione all’Azienda sanitaria. Sul posto il personale dell’Ausl ha provveduto a sua volta a constatare lo stato dei luoghi, disponendo così il trasferimento dei tre anziani che in quel momento si trovavano all’interno.

Ancor prima del trasferimento, gli stessi ospiti della residenza sono stati visitati per verificare il loro stato di salute. Pur risultando non particolarmente curati dal punto di vista dell’igiene, stavano bene e a stando a quanto emerso in prima battuta non avrebbero subito alcuna forma di maltrattamento. Insieme all’Ausl sono intervenuti anche i servizi sociali. Contattati parallelamente i parenti dei tre ospiti, si è proceduto al trasferimento in altre strutture registrate nell’elenco dei centri presenti nel territorio comunale. I controlli sono proseguiti fino al pomeriggio inoltrato. La Casa famiglia, regolarmente iscritta tra quelle del Ravennate e gestita come impresa individuale, è stata segnalata con proposta di sospensione dell’attività. Parallelamente è partito un procedimento amministrativo.