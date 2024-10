Alluvioni in Emilia-Romagna e Toscana del 2023, 446 milioni di euro dall’Unione Europea

ROMA. «Questa mattina al Parlamento europeo abbiamo approvato lo stanziamento delle risorse del Fondo di Solidarietà UE a sostegno dei Paesi membri colpiti da disastri naturali. In particolare l’UE ha stanziato 446 milioni di euro per le alluvioni del 2023 in Emilia Romagna e in Toscana»: così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in un post sui social.

«Un fondamentale sostegno per i territori colpiti e un importante segnale di solidarietà da parte dell’Europa - spiega Ricci - che permetterà di eseguire interventi di riparazione e messa in sicurezza delle infrastrutture danneggiate, oltre che operazioni di bonifica e prevenzione che in futuro potranno scongiurare ulteriori gravi danni ai cittadini».

«Da europeo, e ancor di più da romagnolo, sono orgoglioso di questa Europa che dimostra, ancora una volta, di essere pronta a dare risposte concrete e immediate a sostegno dei suoi cittadini nei momenti di maggiore difficoltà. Il voto favorevole del Parlamento sulla mobilitazione del Fondo di Solidarietà europea a sostegno delle regioni continentali colpite da disastri naturali - a cominciare da Emilia Romagna e Toscana vittime delle devastanti esondazioni del 2023 - è un segnale forte e tangibile della presenza dell’Europa a fianco dei suoi territori. Questo intervento ribadisce l’importanza della solidarietà europea di fronte alle sfide climatiche e ambientali che minacciano le nostre comunità. L’Emilia Romagna non è sola in questo percorso di ripresa: l’Europa è con lei. Tin bota!”. Ha affermato invece l’eurodeputato Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo e membro della presidenza di Renew Europe.