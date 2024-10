Alluvione, un miliardo di euro per gli agricoltori in arrivo dall’Europa

ROMA. La Commissione europea ha dato il via libera a un piano italiano da 1 miliardo di euro per sostenere gli agricoltori colpiti da alluvioni e frane in alcune regioni del Paese, in conformità con le norme sugli aiuti di Stato dell’Ue. Il regime sarà accessibile alle imprese agricole di tutte le dimensioni e resterà in vigore fino al 1° maggio 2027. Le aree interessate da questo programma di sostegno sono l’Emilia-Romagna, le Marche e la Toscana. Secondo quanto riportato dalla Commissione, i fondi verranno erogati sotto forma di sovvenzioni dirette e copriranno fino al 100% dei costi d’investimento ammissibili, necessari per ripristinare la capacità produttiva agricola ai livelli precedenti alle calamità naturali. Inoltre, saranno coperti anche fino al 100% dei danni subiti direttamente dalle imprese agricole a causa di questi eventi. Le spese ammissibili includono il risarcimento per i danni materiali subiti dalle aziende, come edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione, nonché la perdita di reddito derivante dalla distruzione parziale o totale della produzione agricola. Altri costi sostenuti dalle imprese agricole a seguito delle calamità naturali saranno anch’essi coperti dal programma.